Tuttosport: "Palladino ha blindato l'uscita di Parisi dalla Fiorentina, potrebbe restare a Firenze"

La questione che riguarda i terzini è sempre più complessa

La questione riguardante i terzini in maglia Fiorentina è sempre più complessa. Per un Biraghi che sicuramente saluterà la Fiorentina e un Kayode che ha molte offerte, c’è Parisi che, dopo aver trovato la sua seconda titolarità in campionato nel delicatissimo match contro la Juventus, potrebbe, restare a Firenze. Lo scrive Tuttosport.

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