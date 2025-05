Tuttosport: “Palladino confermato da Commisso, non farà passi indietro”

Al di là di come andrà a finire il campionato, la Fiorentina la prossima stagione ripartirà con gli stessi uomini al comando, quelli scelti e voluti da Rocco Commisso: il dg Alessandro Ferrari, il ds Daniele Pradè, il dt Roberto Goretti e l’allenatore Raffaele Palladino, fresco di rinnovo fino al 2027. Con buona pace di chi, l’altra sera, ha contestato dirigenza e allenatore.

Vista l’ambizione di cui si era tanto parlato in estate e la rosa che Palladino aveva tra le mani, i tifosi viola si aspettavano certamente qualcosa in più. Al momento nessuno lato società ha commentato la contestazione, eccezion fatta per Palladino al termine della gara contro il Bologna: “Bisogna accettare i cori dei tifosi, capiamo la loro amarezza, dispiace anche a me e ai ragazzi che hanno sempre dato tutto, dobbiamo far meglio per la nostra gente e questa società…Quanto alla contestazione nei miei riguardi io fin dal primo giorno ho dato il cuore e vissuto per questa squadra: se non vengo apprezzato lo devo accettare”.

Ma non sarà facile lavorare in un clima del genere. E Commisso non farà passi indietro: si riparte da Palladino. Semmai sarà compito della società presentare un progetto che vada oltre il «fare meglio della passata stagione», partendo dal trattenere i giocatori più forti. La priorità dovrà essere costruire una Fiorentina capace di compiere il salto di qualità invocato dalla piazza. Lo riporta Tuttosport.