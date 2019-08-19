Tuttosport non si arrende: "Chiesa-Juve si può ancora" e montano un caso che non esiste sulla fascia..

Questo è quello che scrive Tuttosport su Chiesa, da segnalare anche un "caso fascia" che il quotidiano segnale, ma che effettivamente in casa Fiorentina non esiste. Ecco quello che scrive il quotidian...

Questo è quello che scrive Tuttosport su Chiesa, da segnalare anche un "caso fascia" che il quotidiano segnale, ma che effettivamente in casa Fiorentina non esiste. Ecco quello che scrive il quotidiano torinese:

«Abbiamo deciso deciso di ricostruire il progetto intorno a Chiesa, ma capiamo il suo malumore». Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e attuale dirigente del club viola, ammette che la situazione dell’attaccante azzurro è comunque spinosa. E’ vero che per tutta l’estate qualsiasi rappresentante del club abbia parlato ha ribadito lo stes-so concetto: resta a Firenze. Ma nascondere il disappunto del giocatore inizia a essere complicato per i vertici della società. Il fatto che Chiesa avesse un accordo con la Juventus e che sognasse di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo non è un mistero per nessuno. E se il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sembra seriamente intenzionato a non acconsentire il passaggio ai bianconeri, dovrà comunque gestire il «malumore» di cui parla Antognoni.

Oltretutto, ieri pomeriggio, c’è anche stato il caso fascia: ovvero, in assenza di Pezzella, il capitano designato, la fascia è finita sul braccio di Badelj e non dell’esterno classe ‘97 come in teoria previsto. Una decisione che fa emergere la volontà della Fiorentina di dimostrare una certa severità nella gestione del momento, ma che ha certamente aumentato il malcontento del giocatore. Il tutto non sembra incidere sul rendimento tecnico di Chiesa che ieri ha suggellato la sua prestazione contro il Monza, segnando un gol nel 3-1 con cui la Fiorentina ha superato il turno di Coppa Italia.

Quindi adesso cosa succederà? La Juventus prima di operare in entrata, deve risolvere tutti i problemi in uscita, soprattutto in attacco, ma se dovessero verificarsi una serie di vendite, non è da escludere un ultimo assalto nella parte finale del mercato. Anche perché nel frattempo si è mossa l’Inter di Beppe Marotta, promettendo a Commisso di acquistare il giocatore nella prossima estate."