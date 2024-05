Tuttosport non ha dubbi: “La Conference è ormai l’habitat della Fiorentina e di Italiano”

Per la Fiorentina arriva un’altra finale. La seconda consecutiva in Conference League, una competizione che rappresenta l’habitat naturale per i viola e per il loro allenatore Vincenzo Italiano, ancora imbattuti in Europa in questa stagione. A Brugge decide tutto un rigore di Lucas Beltran a una manciata di minuti dal 90′. Il Vichingo diventa protagonista a sorpresa quando con coraggio e personalità, va sul dischetto al posto di Gonzalez, supera Mignolet che pure intercetta il tiro e pareggia la rete di Vanacken nel primo tempo che rischiava di portare ai supplementari È il 10° gol stagionale per l’argentino arrivato in estate dal River Plate. Una rete che premia un secondo tempo dominato dalla sua squadra e ripaga della sfortuna dei tre legni colpiti (32 stagionali). Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, GRANDE FESTA