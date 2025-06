L’ingaggio di Edin Dzeko da parte della Fiorentina per motivi burocratici verrà ratificato e ufficializzato a inizio luglio (ecco perché non sono state ancora apposte le firme e slitta la presentazione di alcune settimane) ma i termini sono quelli emersi in questi giorni: un anno di contratto a 1.8 milioni di euro più bonus e opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi legati al numero delle presenze e dei gol. Lo riporta Tuttosport.