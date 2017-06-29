Tuttosport: il Napoli ha fatto un sondaggio per Chiesa, la situazione...
Nel caso in cui i partenopei non riuscissero a chiudere il trasferimento di Berenguer dall'Osasuna, Chiesa diventerebbe il principale obiettivo
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 12:23
Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che anche il giovane Federico Chiesa possa finire nell'occhio del ciclone del mercato viola. Infatti, stando alle indiscrezioni del quotidiano, sembra che il Napoli abbia effettuato un sondaggio per l'esterno della Fiorentina, le cui quotazioni salirebbero nel caso in cui i partenopei non dovessero riuscire a chiudere il trasferimento di Berenguer dall'Osasuna.