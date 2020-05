Come arrivare a Federico Chiesa anticipando la Juventus? Due le strade per l’Inter secondo Tuttosport: la prima porta ad avere un’ampia liquidità grazie a cessioni pesanti facendo così alla Fiorentina una grandissima offerta, la seconda prevede l’utilizzo di contropartite. In tal senso, torna di moda il nome di​​​Radja Nainggolan, profilo che piace parecchio alla Fiorentina.

Il quotidiano torinese non prende in considerazione la possibilità che il Ninja resti a Milano: o il Cagliari lo acquista (e ne ridiscute l’ingaggio) oppure torna a Milano in attesa di nuova sistemazione. Magari ancora un prestito: l’Inter non vuole accollarsi i 4,5 milioni all’anno. Da qui l’idea di girarlo ai viola nell’affare Chiesa: 30-40 milioni cash più il belga l’offerta che potrebbe rivelarsi corretta per convincere Commisso. Difficile, invece, riuscire a inserire anche Dalbert (il club toscano dovrebbe riscattarlo per 12 milioni).