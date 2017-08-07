Tuttosport, il Milan ha 30 milioni per Kalinic ma Fassone vuole pagare in tre anni. Corvino ci pensa

Alla società rossonera sono arrivati 30 milioni di euro, adesso il Milan ha i soldi per Kalinic ma si discute sul metodo di pagamento

Nella giornata di oggi il Milan incasserà un nuovo bond da 30 milioni di euro, che sarà fondamentale per regalare a Montella l’attaccante tanto desiderato. Fassone sarebbe disposto anche a girarli interamente alla Fiorentina per avere la punta croata, ma ad una sola condizione, ovvero un pagamento rateizzato in tre anni, il che vuol dire 10 milioni all’anno. Da valutare sia la risposta di Corvino sia le reali intenzioni del Diavolo, che potrebbe tentare l’assalto ad un big per concludere con il botto un mercato stellare.

Tuttosport