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Tuttosport mette in guardia: Juve, sarà la tua Waterloo

"Juve, sarà la tua Waterloo". Titola così l’edizione odierna di Tuttosport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Alleg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 12:58
Tuttosport mette in guardia: Juve, sarà la tua Waterloo -
Rassegna Stampa
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"Juve, sarà la tua Waterloo". Titola così l’edizione odierna di Tuttosport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Giovanni Simeone, intanto, ha rilasciato una lunga intervista disponibile proprio sulle pagine del quotidiano: "A Buffon ho già fatto una doppietta con la maglia del Genoa".

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