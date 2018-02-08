Tuttosport mette in guardia: Juve, sarà la tua Waterloo

"Juve, sarà la tua Waterloo". Titola così l’edizione odierna di Tuttosport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Alleg...

"Juve, sarà la tua Waterloo". Titola così l’edizione odierna di Tuttosport, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Giovanni Simeone, intanto, ha rilasciato una lunga intervista disponibile proprio sulle pagine del quotidiano: "A Buffon ho già fatto una doppietta con la maglia del Genoa".