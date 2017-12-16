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Tuttosport: l'Inter aspetta segnali di apertura per provare a prendere Chiesa, la situazione...

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Il laterale classe '97 è finito nel mirino dell'Inter, intenzionata a trovare una valida...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 12:28
Tuttosport: l'Inter aspetta segnali di apertura per provare a prendere Chiesa, la situazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Il laterale classe '97 è finito nel mirino dell'Inter, intenzionata a trovare una valida alternativa a Perisic e Candreva. I nerazzurri aspettano quindi segnali di apertura da Firenze per sferrare l'offensiva decisiva ma, allo stesso tempo, continuano a muoversi anche su altri obiettivi come ad esempio Deulofeu del Barcellona e Verdi del Bologna.

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