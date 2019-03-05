Tuttosport, la Juventus vuole prendere Chiesa per 60 milioni più la percentuale su futura rivendita

La Juventus accelera per Federico Chiesa. La volontà del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è quella di ripetere la soddisfacente operazione di mercato che ha portato Federico Bernardeschi a...

La Juventus accelera per Federico Chiesa. La volontà del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è quella di ripetere la soddisfacente operazione di mercato che ha portato Federico Bernardeschi a vestire la maglia bianconera nell'estate del 2017. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'offerta del direttore dell'area sportiva è fatta di 55-60 milioni di euro cash, cui aggiungere un bonus legato all'eventuale futura rivendita. Chiesa, che sta vivendo una stagione da sogno in maglia viola, ha collezionato fin qui 11 gol e 8 assist in 29 presenze tra tutte le competizioni.