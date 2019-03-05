Labaro Viola

Tuttosport, la Juventus vuole prendere Chiesa per 60 milioni più la percentuale su futura rivendita

La Juventus accelera per Federico Chiesa. La volontà del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è quella di ripetere la soddisfacente operazione di mercato che ha portato Federico Bernardeschi a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2019 12:11
Tuttosport, la Juventus vuole prendere Chiesa per 60 milioni più la percentuale su futura rivendita - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Fiorentina
Juventus
Chiesa
Condividi

La Juventus accelera per Federico Chiesa. La volontà del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è quella di ripetere la soddisfacente operazione di mercato che ha portato Federico Bernardeschi a vestire la maglia bianconera nell'estate del 2017. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'offerta del direttore dell'area sportiva è fatta di 55-60 milioni di euro cash, cui aggiungere un bonus legato all'eventuale futura rivendita. Chiesa, che sta vivendo una stagione da sogno in maglia viola, ha collezionato fin qui 11 gol e 8 assist in 29 presenze tra tutte le competizioni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok