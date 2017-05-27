Tuttosport: la Juventus prepara l'assalto a Bernardeschi, ma spetterà a lui l'ultima parola
ll numero 10 è nel mirino di molti club, ma i bianconeri al momento sembrano essere gli unici pronti a fare sul serio
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 12:38
La Juventus prepara l'assalto a Federico Bernardeschi. il caos che si è scatenato a Firenze nelle ultime ore, con Andrea Della Valle deciso a fare un passo indietro, potrebbe agevolare i bianconeri, anche se l'ultima parola spetterà al giocatore, corteggiato anche da Inter, Manchester United, Bayern Monaco e Chelsea.
Fonte: Tuttosport