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Tuttosport: la Juventus prepara l'assalto a Bernardeschi, ma spetterà a lui l'ultima parola

ll numero 10 è nel mirino di molti club, ma i bianconeri al momento sembrano essere gli unici pronti a fare sul serio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 12:38
Tuttosport: la Juventus prepara l'assalto a Bernardeschi, ma spetterà a lui l'ultima parola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus prepara l'assalto a Federico Bernardeschi. il caos che si è scatenato a Firenze nelle ultime ore, con Andrea Della Valle deciso a fare un passo indietro, potrebbe agevolare i bianconeri, anche se l'ultima parola spetterà al giocatore, corteggiato anche da Inter, Manchester United, Bayern Monaco e Chelsea.

Fonte: Tuttosport

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