TuttoSport, la Juventus dovrebbe aver strappato la prelazione per Chiesa

Nell’affare che ha portato Pjaca alla Fiorentina, la Juventus dovrebbe aver ottenuto una “prelazione” per Federico Chiesa. Il giocatore classe ‘97 è uno dei talenti più fiorenti della Serie A, e nella...

A cura di Redazione Labaroviola 06 agosto 2018 09:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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