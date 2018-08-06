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TuttoSport, la Juventus dovrebbe aver strappato la prelazione per Chiesa

Nell’affare che ha portato Pjaca alla Fiorentina, la Juventus dovrebbe aver ottenuto una “prelazione” per Federico Chiesa. Il giocatore classe ‘97 è uno dei talenti più fiorenti della Serie A, e nella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 09:24
TuttoSport, la Juventus dovrebbe aver strappato la prelazione per Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nell’affare che ha portato Pjaca alla Fiorentina, la Juventus dovrebbe aver ottenuto una “prelazione” per Federico Chiesa. Il giocatore classe ‘97 è uno dei talenti più fiorenti della Serie A, e nella programmazione bianconera c’è un pensiero anche su di lui.

Fonte: TuttoSport

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