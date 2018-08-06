TuttoSport, la Juventus dovrebbe aver strappato la prelazione per Chiesa
Nell’affare che ha portato Pjaca alla Fiorentina, la Juventus dovrebbe aver ottenuto una “prelazione” per Federico Chiesa. Il giocatore classe ‘97 è uno dei talenti più fiorenti della Serie A, e nella...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 09:24
Nell’affare che ha portato Pjaca alla Fiorentina, la Juventus dovrebbe aver ottenuto una “prelazione” per Federico Chiesa. Il giocatore classe ‘97 è uno dei talenti più fiorenti della Serie A, e nella programmazione bianconera c’è un pensiero anche su di lui.
Fonte: TuttoSport