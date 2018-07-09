Tuttosport: la Juve vuole l'opzione su Milenkovic per cedere Pjaca. Corvino sacrifica il difensore?

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'affare Pjaca-Viola. La Juve vuole mantenere un diritto di recompra. anche perché ha pagato il croato 23 milioni senza quasi mai vederlo all'opera sul...

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'affare Pjaca-Viola. La Juve vuole mantenere un diritto di recompra. anche perché ha pagato il croato 23 milioni senza quasi mai vederlo all'opera sul serio. Nel frattempo, il club bianconero avrebbe espresso un forte interesse per Nikola Milenkovic, chiedendo di avere un'opzione per il suo acquisto, nella prossima stagione, in cambio della positiva conclusione dell'affare Pjaca. E Corvino riflette, in fretta, per accelerare i tempi.