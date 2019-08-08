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Tuttosport, la Juve non molla Chiesa. Non è escluso un nuovo tentativo con 70 milioni sul piatto

Secondo quanto scrive Tuttosport, non è stata ancora posta la parola fine sul futuro di Chiesa. Anche se la Fiorentina ha deciso di trattenerlo, nonostante le "coccole" di Boateng e compagni, Fede non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 09:41
Tuttosport, la Juve non molla Chiesa. Non è escluso un nuovo tentativo con 70 milioni sul piatto - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto scrive Tuttosport, non è stata ancora posta la parola fine sul futuro di Chiesa. Anche se la Fiorentina ha deciso di trattenerlo, nonostante le "coccole" di Boateng e compagni, Fede non è del tutto convinto. Il mercato è ancora aperto e adesso la Juventus è concentrata sulla cessione di Dybala. Non è da escludere in seguito un tentativo bianconero con 70 milioni sul piatto, ai viola potrebbero essere proposti Demiral e Luca Pellegrini come contropartite per abbassare il prezzo cash.

 

 

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