Labaro Viola

Tuttosport: "La Juve affonda il colpo per Nico, offerto prestito con obbligo a 35 milioni totali"

Con Gudmundsson in viaggio verso Firenze, adesso la Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all’argentino della Fiorentina era nota: l’attaccante spingeva fortemente per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 09:22
Tuttosport: "La Juve affonda il colpo per Nico, offerto prestito con obbligo a 35 milioni totali" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nico Gonzalez
Nico
Condividi

Con Gudmundsson in viaggio verso Firenze, adesso la Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all’argentino della Fiorentina era nota: l’attaccante spingeva fortemente per andare in bianconero, il club viola – al netto dei mal di pancia di Commisso rassicurati come sempre dai milioni bianconeri, stavolta 35 – aveva bisogno di assicurarsi prima il sostituto dell’attaccante per poter dare il via libera. Prestito con obbligo di riscatto è la formula su cui sta puntando la Juventus. Altri discorsi, come i vari McKennie, Arthur e Kostic resteranno svincolati dall’operazione. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/il-wolves-rifiuta-offerta-di-prestito-del-genoa-per-fabio-silva-gudmundsson-deve-aspettare-ancora/264226/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok