Tuttosport: "La Juve affonda il colpo per Nico, offerto prestito con obbligo a 35 milioni totali"

Con Gudmundsson in viaggio verso Firenze, adesso la Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all’argentino della Fiorentina era nota: l’attaccante spingeva fortemente per...

Con Gudmundsson in viaggio verso Firenze, adesso la Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all’argentino della Fiorentina era nota: l’attaccante spingeva fortemente per andare in bianconero, il club viola – al netto dei mal di pancia di Commisso rassicurati come sempre dai milioni bianconeri, stavolta 35 – aveva bisogno di assicurarsi prima il sostituto dell’attaccante per poter dare il via libera. Prestito con obbligo di riscatto è la formula su cui sta puntando la Juventus. Altri discorsi, come i vari McKennie, Arthur e Kostic resteranno svincolati dall’operazione. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/il-wolves-rifiuta-offerta-di-prestito-del-genoa-per-fabio-silva-gudmundsson-deve-aspettare-ancora/264226/