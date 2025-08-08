Tuttosport: “La Fiorentina vuole un vice Kean ma la priorità è quella di sfoltire la rosa”

La Fiorentina continua a cercare una punta da aggiungere al suo parco attaccanti così da permettere a Stefano Pioli di disporre di più alternative, in particolare nel ruolo di vice Kean. Ma davanti ai 30 milioni chiesti dal Panathinaikos per Fotis Ioannidis (finito in questo periodo in testa alle preferenze) e a1 25 che il Cagliari pretende per lasciar partire Roberto Piccoli (altro elemento seguito e assai apprezzato) la società viola si è presa una pausa di riflessione. Il motivo è presto detto: la priorità in questo momento – ancor più dei rinnovi comunque già in fase di trattativa per Kean è sfoltire la rosa.

Compito mai facile per un club e i suoi dirigenti, è così anche per la Fiorentina che, dopo Nzola (Pisa), Christensen (Sturm Graz), Moreno (Levante) e Valentini (Verona), deve cercare una collocazione per Barak, Brekalo, Infantino, Ikoné, Kouamé, Sottil ritenuti fuori dai piani. A questi vanno poi aggiunti altri elementi – vedi Lucas Beltran che ha rifiutato il Flamengo con cui i viola si erano accordati per 15 milioni – le cui cessioni potrebbero contribuire a foraggiare l’acquisto della punta (tra i profili monitorati da tempo anche il meno costoso Christian Shpendi del Cesena) e magari di un altro centrocampista (Nicolussi Caviglia?). Lo riporta Tuttosport.