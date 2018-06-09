TuttoSport, la Fiorentina vuole scindere Pjaca da Chiesa. I bianconeri propongono un prestito

Come riportato dalla testata torinese TuttoSport l'affare che porterebbe Pjaca a Firenze e Chiesa in bianconero non vanno considerate come trattative correlate. La Fiorentina ha detto no categorico a...

Come riportato dalla testata torinese TuttoSport l'affare che porterebbe Pjaca a Firenze e Chiesa in bianconero non vanno considerate come trattative correlate. La Fiorentina ha detto no categorico a questa opzione e per il talento classe '97 non fa sconti. La Juventus per il croato in viola avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto poichè la società bianconera per lui ha investito 23 milioni nella passata stagione e vorrebbe collegarlo alla trattativa per Chiesa. Seguiranno sviluppi.