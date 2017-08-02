Tuttosport: la Fiorentina lavora al rinnovo di Badelj, altrimenti sarà cessione

La dirigenza viola è intenzionata ad offrire un contratto biennale al croato

Tra Milan Badelj, fino a poche settimane fa dato come partente certo, e la Fiorentina potrebbe improvvisamente aprirsi uno spiraglio di trattativa. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che tra il centrocampista croato e la società gigliata potrebbe riaprirsi il dialogo per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. La dirigenza viola sembra intenzionata ad offrire un contratto biennale a Badelj che, se la trattativa dovesse risolversi in un nulla di fatto, lascerebbe Firenze già nel corso di questa sessione di mercato, con il Milan che rimane ancora la destinazione più gradita.