Ieri visite e nuovi tamponi per i calciatori e per lo staff della Fiorentina, manca ancora però Franck Ribery. Il club viola spera, sulla scia di quanto avvenuto per Ibrahimovic che tra domani e martedì possa arrivare la deroga dell’Ufficio Igiene della Regione per permettere al calciatore francese, negativo ai due tamponi, di lasciare la quarantena qualche giorno prima… così da poter allenarsi sul campo del centro sportivo. Lo riporta Tuttosport.