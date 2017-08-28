Tuttosport: la Fiorentina affonda e la società finisce nuovamente nel mirino

La Fiorentina resta un cantiere aperto e Stefano Pioli dovrà lavorare molto durante la sosta...

Spazio alla sconfitta della Fiorentina anche sulle pagine di Tuttosport che analizza il KO dei viola dato dalle reti di Caprari, Quagliarella e Badelj. La squadra di Pioli è ultima a zero punti e dalla curva Fiesole è arrivata un'altra dura contestazione da parte dei tifosi contro i Della Valle, invitati ad andarsene o a spendere altri soldi sul mercato. La Fiorentina resta un cantiere aperto e Stefano Pioli dovrà lavorare molto durante la sosta.

Fonte: Tuttosport