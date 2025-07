Tuttosport, la Cremonese alla finestra per Fortini. Ma la Fiorentina non si smuove: vuole tenerlo

Anche la Cremonese si è messa alla finestra per Niccolò Fortini, esterno destro di proprietà della Fiorentina di rientro dal prestito alla Juve Stabia. L’edizione odierna di Tuttosport riporta di un interesse dei lombardi per il classe 2006, su cui vogliono investire per costruire la rosa che dovrà affrontare al meglio la prossima Serie A. Da capire se l’approccio soddisferà la società viola, fin qui però ferrea sul futuro del laterale destro: Fortini rimane un giovane su cui la dirigenza punta tantissimo e l’idea di base è quella di tenerlo a Firenze sotto la guida di Stefano Pioli.