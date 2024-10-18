Tuttosport: “Kouamé rinnova e gela il Torino. Ora per prenderlo dalla Fiorentina resta l’ipotesi prestito”

Il Torino ha provato diverse volte a strapparlo alla Fiorentina. La pista ora si complica

La notizia di ieri in casa Fiorentina è il rinnovo di Kouamè. L'ivoriano ha prolungato fino al 2027, una mossa di cui si era già parlato in estate, e che si è concretizzata ieri. La scelta di Pradè ha messo in difficoltà una squadra, il Torino. Il ds dei granata Vagnati ha provato a portarlo alla sua corte diverse volte e il Toro sembrava interessato al ragazzo.

Kouamè era un obiettivo concreto, contratto in scadenza, mobilità e possibilità di giocare con una punta fisica. Il Torino non aveva fatto i conti con la dirigenza viola, Kouame è considerato come un intoccabile in casa viola, lo dimostrano le offerte rifiutate in estate. Il rinnovo a 1.7 milioni annui complica i piani del Torino, l'operazione diventerebbe molto più costosa per i granata. La soluzione più percorribile sarebbe un prestito, ma solo nel caso in cui la Fiorentina compri un altro attaccante. Lo scrive Tuttosport.

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