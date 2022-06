Tuttosport, Juventus vuole inserire Mandragora come contropartita per Bremer. Fiorentina beffata?

Rolando Mandragora pedina di scambio per Gleison Bremer? Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus si è inserita nella corsa per il difensore granata. Il club bianconero, sapendo dell’interesse del Torino per il centrocampista, vorrebbe inserire proprio Mandragora nell’operazione per il difensore brasiliano, lasciando così la Fiorentina a mani vuote e senza metronomo a pochi giorni dal ritiro di Moena.