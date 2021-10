Tuttosport, Juventus su Vlahovic in estate: i bianconeri potrebbero non riscattare Morata

Vlahovic sarà protagonista contro la Juventus il prossimo mese. Rispetto al passato però sarà un incrocio diverso. Nei giorni scorsi il patron viola Commisso ha annunciato la rottura con il serbo, il quale ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo e la Juve è uno dei club in corsa per ingaggiarlo. A quel punto alla continuasse potrebbero decidere di rinunciare al riscatto di Morata, fissato a 35 milioni per puntare tutto su Vlahovic provando ad impostare una nuova operazione in stile Chiesa. Molto dipenderà dalla concorrenza e soprattutto dalla volontà del ragazzo. Lo scrive Tuttosport.

