Tuttosport, Italiano a caccia del poker di vittorie fuori casa: l’unica sconfitta all’Olimpico

Quattro vittorie finora in sette partite, tre ottenute in trasferta, una dietro l’altra: 2-1 con l’Atalanta, 2-1 con il Genoa, 1-0 con l’Udinese. L’unica sconfitta lontano dal Franchi è stata quella subita alla prima giornata contro la Roma. Voglia di poker? Ovvio che Italiano e i suoi faranno di tutto per soddisfarla e confermare i brillanti risultati ottenuti lontano da Firenze. Lo scrive Tuttosport.

