Tuttosport, il Valencia incontra la Juventus per Pjaca a Milano
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Valencia si troverebbe a Milano per Marko Pjaca della Juventus. Il retroscena parla dell’affare Cancelo, in sostanza il croato poteva f...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 10:13
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Valencia si troverebbe a Milano per Marko Pjaca della Juventus. Il retroscena parla dell’affare Cancelo, in sostanza il croato poteva finire in Spagna nella trattativa ma, i catalani hanno preferito la liquidità immediata promettendosi un incontro futuro che, si sta materializzando oggi in Italia.