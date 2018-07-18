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Tuttosport, il Valencia incontra la Juventus per Pjaca a Milano

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Valencia si troverebbe a Milano per Marko Pjaca della Juventus. Il retroscena parla dell’affare Cancelo, in sostanza il croato poteva f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 10:13
Tuttosport, il Valencia incontra la Juventus per Pjaca a Milano -
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell’edizione odierna, il Valencia si troverebbe a Milano per Marko Pjaca della Juventus. Il retroscena parla dell’affare Cancelo, in sostanza il croato poteva finire in Spagna nella trattativa ma, i catalani hanno preferito la liquidità immediata promettendosi un incontro futuro che, si sta materializzando oggi in Italia.

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