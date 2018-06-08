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Tuttosport: il piano Juve per Chiesa. Lasciarlo un altro anno in viola, poi 60 milioni e Pjaca

L'edizione odierna di Tuttosport afferma che, per battere la concorrenza di Inter e Napoli, la Juve è disposta a lasciare Federico Chiesa un altro anno in maglia viola prima di vestire quella biancone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 09:45
Tuttosport: il piano Juve per Chiesa. Lasciarlo un altro anno in viola, poi 60 milioni e Pjaca - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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L'edizione odierna di Tuttosport afferma che, per battere la concorrenza di Inter e Napoli, la Juve è disposta a lasciare Federico Chiesa un altro anno in maglia viola prima di vestire quella bianconera. Poi i bianconeri formulerebbero un'offerta: 60 milioni di euro più il cartellino di Pjaca, che per ben disporre la Fiorentina potrebbe essere già girato in prestito a Firenze a partire da questa stagione.

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