Tuttosport, il Napoli alla ricerca di un difensore: c’è anche Luca Ranieri nella lista degli Azzurri

Il Napoli è alla ricerca di un difensore da regalare a Walter Mazzarri. E guarda anche in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i nomi spendibili per la retroguardia campana ci sarebbe anche Luca Ranieri, già seguito nel corso della sessione scorsa di mercato. Il quotidiano torinese sottolinea come la prima opzione per gli azzurri rimane Radu Dragusin, centrale corteggiato anche da altre big come il Tottenham per cui il Genoa chiede 30 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis avrebbe controbattuto con una parte economica da 20 milioni più il cartellino di Leo Ostigard, norvegese transitato proprio dal club rossoblù fra il gennaio e il giugno 2022, e il prestito di Alessandro Zanoli. Attesa entro questa settimana la risposta della società ligure di proprietà della 777 Partners. Nello sfondo però, come alternative, c’è appunto anche Ranieri, oltre che Riccardo Calafiori del Bologna.

