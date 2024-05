Tuttosport, il Milan è in cerca di un mediano: in lista anche Amrabat come colpo low-cost

Tuttosport fa il punto sul mercato del Milan nella sessione di mercato che aprirà i battenti tra poco meno di due mesi: tra gli obiettivi rossoneri c’è un giocatore che formalmente appartiene ancora alla Fiorentina, Sofyan Amrabat: “Per il ruolo di mediano, in prima fila c’è invece Youssouf Fofana del Monaco, valutazione 20 milioni circa. Gran fisico, il francese di origine maliana potrebbe incastrarsi bene sia come vertice basso di un 4-3-3 o anche in una mediana a due. Altri profili? Uno low-cost di esperienza come Amrabat, di rientro dal prestito al Manchester United, ma comunque in uscita dalla Fiorentina; o il talentuoso Renato Veiga del Basilea, 20 anni, fisico da corazziere (190 cm) e abile a destreggiarsi anche da difensore”.

