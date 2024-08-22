Tuttosport: "Il diktat di Commisso su Nico: "Niente prestiti, non si vende per meno di 40 milioni"

Nico è da tempo nel mirino della Juve

Nico Gonzalez, da tempo nel mirino della Juventus. Rocco Commisso ha inviato un diktat ai suoi dirigenti: Non accetto prestiti, solo cessioni e Nico non si vende per meno di 40 milioni. Anche ieri ci sono stati contatti tra Giuntoli e Daniele Pradè, che da parte loro avrebbero pure definito la questione sulla base di un prestito oneroso e un diritto di riscatto a una cifra complessiva intorno ai 35 milioni, salvo poi dover ottemperare al diktat di Commisso (che peraltro da parte su avrebbe preferito cedere l’argentino all’Atalanta che però dopo concrete manifestazioni di interesse, si è defilata. Ma se dovesse accettare l’offerta da 50 milioni dell’Arsenal per Lookman, allora potrebbero mutare gli scenari) che non vuole appunto derogare dai 40 milioni per il cartellino. Giuntoli è al lavoro per limare, forte anche del gradimento da parte del giocatore i cui agenti hanno già un accordo con il club bianconero per un quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Ma la situazione con il club viola va sbloccata e la chiave con cui aprire un varco nella rigidità di Commisso potrebbe essere rappresentata dalle trattative - parallele - sia chiaro - per Arthur e Filip Kostic, entrambi candidati ad arrivare a Firenze con la formula del prestito secco. I colloqui con l’agente del brasiliano sono stati intensi anche ieri e l’ipotesi di un ritorno in viola è molto concreta, a patto però (ecco una delle chiavi per Nico) che la Juve si accolli una parte dell’ingaggio. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-per-ora-non-si-muove-dalla-sua-posizione-vuole-40-milioni-per-la-cessione-di-nico-gonzalez/264948/