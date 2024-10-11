Tuttosport: “Gudmundsson innocente già in due fasi. La ragazza potrebbe rinunciare al ricorso”

I fatti risalgono al 2013 quando una ragazza accusò il calciatore di molestie sessuali

Albert Gudmundsson in merito al caso di "cattiva condotta sessuale" che lo vedeva imputato è sempre apparso sereno. I fatti risalgono al 2023, quando una ragazza, rimasta anonima per questioni di privacy, accusò l’allora calciatore rossoblù di molestie sessuali. La parola fine non è stata ancora sancita definitivamente perché il procuratore ha ancora 30 giorni per appellare la sentenza ma la sensazione, dall’Islanda, è che possa rinunciare perché il giocatore è stato giudicato innocente già in due fasi del sistema giudiziario e dunque sono davvero poche le possibilità di ribaltare il verdetto.

Ad ogni modo da quando giocava al Genoa a quando è passato alla Fiorentina, l'attaccante è sempre parso tranquillo circa l'esito del processo, tanto che ieri dopo la sentenza si è lasciato andare a un lungo messaggio via social in cui manifestava tutta la sua gioia per essersi liberato di questo peso. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-per-acquistare-gudmundsson-paghera-17-milioni-piu-forse-35-di-bonus/271957/#google_vignette