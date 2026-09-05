Tuttosport: "Grosso punta su Njie: l’ex Torino subito titolare nel tridente della Fiorentina"

Il giovane svedese favorito su Gonçalves, con Pellegrino in vantaggio su Beto

Secondo Tuttosport, Fabio Grosso starebbe pensando di affidarsi subito ad Alieu Njie nel tridente offensivo della Fiorentina contro il Torino. Il tecnico si prenderà ancora tempo per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione, ma il giovane svedese sarebbe al momento il principale candidato a partire titolare, con Pedro Gonçalves come alternativa.

Per Njie sarebbe un ritorno immediato da ex, dopo i cinque anni trascorsi con il Torino. L’attaccante andrebbe a completare il reparto offensivo insieme a Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino, con quest’ultimo al momento favorito su Beto.

Restano comunque diverse valutazioni da fare per Grosso, considerando una rosa profondamente rinnovata e numerosi giocatori ancora in fase di inserimento. Lo stesso allenatore ha sottolineato come i nuovi arrivati abbiano portato entusiasmo, ma alcuni abbiano bisogno di tempo per trovare la condizione migliore.

In vista della sfida contro il Torino, l’orientamento sembra quindi essere quello di puntare sugli uomini più pronti, con Njie pronto a partire dall’inizio e la coppia Mastantuono-Pellegrino confermata nel tridente.