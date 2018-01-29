Tuttosport: Fiorentina umiliata, contestata e frastornata. Cronaca di una disfatta...

"Fiorentina umiliata, contestata e frastornata". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, ponendo l'accento sulla cocente sconfitta subita dalla Fiorentina contro l'Hellas Verona. La squadra è st...

"Fiorentina umiliata, contestata e frastornata". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, ponendo l'accento sulla cocente sconfitta subita dalla Fiorentina contro l'Hellas Verona. La squadra è stata umiliata, contestata ed è uscita frastornata dal campo. Molti cori duri sono stati rivolti ai Della Valle invitati ad andare via una volta per tutte. Risultato brutto in casa dove la squadra viola non vince da due mesi.