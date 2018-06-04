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Tuttosport: Fiorentina su Nicolas Gonzalez, ma la prima offerta è del Torino

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo ed è di oggi la notizia del forte interessamento per Nicolas Gonzalez. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 12:42
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Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo ed è di oggi la notizia del forte interessamento per Nicolas Gonzalez. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che Pantaleo Corvino abbia messo gli occhi sul giovane talento di proprietà dell'Argentinos Junior.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sembra che la prima offerta sia stata del Torino. I granata avrebbero infatti bussato alla porta del club argentino con una proposta da 5,5 milioni di euro, ritenuta però insufficiente a fronte di una richiesta del doppio delle cifre presentate dalla società di Urbano Cairo. I viola - ed anche la Roma - al momento restano alla finestra.

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