Tuttosport, Fiorentina sempre su Sabiri: i viola vogliono inserire Zurkowski e Maleh nell'operazione
Non è una novità, la Fiorentina ha messo nel mirino Abdelhamid Sabiri. Ma la Sampdoria non farà sconti alle pretendenti, complice anche il Mondiale da favola che disputando il Marocco. Date le alte ri...
Non è una novità, la Fiorentina ha messo nel mirino Abdelhamid Sabiri. Ma la Sampdoria non farà sconti alle pretendenti, complice anche il Mondiale da favola che disputando il Marocco. Date le alte richieste della Samp, il club viola - scrive Tuttosport - punta a inserire nell'operazione due calciatori: lo scontento Szymon Zurkowski, sul quale ci sono anche Empoli, Spezia e Salernitana, e Youssef Maleh, finito ai margini dopo un avvio di stagione da intoccabile nello scacchiere di mister Italiano.
AMRABAT RIVELA: “FACCIO FATICA A CAMMINARE, GIOCARE OGNI 3 GIORNI È COMPLICATO, NON POSSO FERMARMI”
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