Tuttosport, Fiorentina sempre su Sabiri: i viola vogliono inserire Zurkowski e Maleh nell'operazione

Non è una novità, la Fiorentina ha messo nel mirino Abdelhamid Sabiri. Ma la Sampdoria non farà sconti alle pretendenti, complice anche il Mondiale da favola che disputando il Marocco. Date le alte ri...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2022 13:52

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