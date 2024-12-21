Tuttosport: “Fiorentina, ora testa al campionato. Palladino vuole mantenere l’imbattibilità casalinga”

L'imbattibilità interna dura da 19 partite

L'obiettivo di Raffale Palladino e della Fiorentina era quello di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale evitando il turno extra dei play-off. Missione riuscita, e adesso i viola fino a marzo potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato per continuare a vivere il sogno di tornare nell'Europa che conta.

Nel frattempo lunedì al Franchi arriva l'Udinese, e la Fiorenti a vuole mantenere l'imbattibilità interna che, se consideriamo tutte le competizioni dura da 19 gare. L'ultima sconfitta casalinga dei viola risale al 20 marzo, 2-1 contro il Milan; perciò i viola possono puntare ad un record di imbattibilità che non raggiungono da 16 anni, quando tra febbraio e marzo del 2008 collezionare 20 partite casalinghe senza sconfitte. Lo riporta Tuttosport.

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