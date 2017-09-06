Tuttosport: Fiorentina nella top five dei venditori in Europa. Corvino ha incassato bene...

Tuttosport analizza oggi la situazione dei club che hanno venduto ed incassato di più in Europa. E la Fiorentina, con Corvino che ha gestito le operazioni, rientra nella speciale top five. Al primo po...

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2017 12:00

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