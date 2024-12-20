Tuttosport, Fiorentina in cerca di rinforzi per il centrocampo: c'è anche Alvyn Sanches del Losanna

Tra le società più attive verso gennaio c’è la Fiorentina che è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Tuttosport, il club viola ha alzato il pre...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2024 15:45

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