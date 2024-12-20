Tuttosport, Fiorentina in cerca di rinforzi per il centrocampo: c'è anche Alvyn Sanches del Losanna
Tra le società più attive verso gennaio c’è la Fiorentina che è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Tuttosport, il club viola ha alzato il pre...
Tra le società più attive verso gennaio c’è la Fiorentina che è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Tuttosport, il club viola ha alzato il pressing per arrivare a Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli. Ma non solo. La Fiorentina segue anche Alvyn Sanches, classe 2003 del Losanna. Il talento svizzero piace anche al Como.
SORTEGGIO CONFERENCE: LA FIORENTINA AFFRONTERÀ LA VINCENTE DI VIKINGUR-PANATHINAIKOS O BORAC-OLIMPIA LUBIANA
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