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Tuttosport, Fiorentina in cerca di rinforzi per il centrocampo: c'è anche Alvyn Sanches del Losanna

Tra le società più attive verso gennaio c’è la Fiorentina che è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Tuttosport, il club viola ha alzato il pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 15:45
Tuttosport, Fiorentina in cerca di rinforzi per il centrocampo: c'è anche Alvyn Sanches del Losanna -
Rassegna Stampa
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Tra le società più attive verso gennaio c’è la Fiorentina che è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Tuttosport, il club viola ha alzato il pressing per arrivare a Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli. Ma non solo. La Fiorentina segue anche Alvyn Sanches, classe 2003 del Losanna. Il talento svizzero piace anche al Como.

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