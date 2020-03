Secondo Tuttosport gli intrecci di mercato sull’asse Juventus-Manchester United non si fermano. Federico Chiesa è nel mirino dei bianconeri ormai da tempo e ultimamente finito nei radar del club inglese. Con buona pace del direttore generale bianconero Paratici che già di per sé si preparava a duellare con l’ex amico e collega Marotta e invece ora deve mettere in conto ulteriori difficoltà. Di molto probabile tendente al certo c’è che l’attaccante della Fiorentina lascerà il club viola a fine stagione. Il patron Commisso – che ha rilevato la società in estate e, come promesso, ha resistito a qualsivoglia assalto all’insegna dell’incredibilità – ha ultimamente ridefinito le regole del gioco. Ha spiegato ciò che diventerà fondamentale la volontà del giocatore. I piani prevedono dunque innanzitutto un rinnovo di contratto con adeguamento di ingaggio poi una volta garantito al giocatore un trattamento da top e alla società una posizione di forza in ambito di trattative – si procederà con una rianalisi della situazione. Parlando di rinnovo potenzialmente propedeutico all’addio non si sbaglia. Paratici crede molto in Chiesa, ma deve soppesare bene fino a che punto spingersi dal punto di vista economico (valutazione di 60-70 milioni).