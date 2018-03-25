TuttoSport: per Dragowski si fanno avanti Benfica ed E. Francoforte. La decisione...
Dal ritiro della Nazionale Polacca il secondo portiere viola, Dragowski, ha espresso chiaramente la volontà di giocare altrimenti fa sapere di esser pronto ad andarsene. Su di lui sono arrivati dei so...
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2018 09:11
Dal ritiro della Nazionale Polacca il secondo portiere viola, Dragowski, ha espresso chiaramente la volontà di giocare altrimenti fa sapere di esser pronto ad andarsene. Su di lui sono arrivati dei sondaggi da parte di Benfica ed E. Francoforte.
La Fiorentina? In estate prenderà la decisione finale: riscattare e tenere Sportiello o lanciare il giovane polacco?
A scriverlo è TuttoSport nell’edizione odierna 25/03/2018