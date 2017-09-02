Tuttosport: il difensore Ferigra passa al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto
Il trasferimento in granata dell'ecuadoriano classe '99 rientra nell'affare Benassi
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 13:33
Il Torino ha preso in extremis per la Primavera Erick Ferigra, difensore centrale classe ’99 ecuadoriano dal passaporto spagnolo, dalla Fiorentina. Alle spalle un lungo trascorso nella cantera del Barcellona. Ferigra arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 100 mila euro, con il Toro che si era assicurato una chiamata dal vivaio viola in seguito all’affare Benassi.
Fonte: Tuttosport