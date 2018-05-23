TuttoSport, Deverlan in viola? Dalla Fiorentina dicono no. Stage per il classe '00 Balsamà
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la trattativa che porterebbe Marcelo Deverlan difensore brasiliano del Corinthians class '2000, vociferato ieri come colpo per la Fiorenti...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2018 09:17
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la trattativa che porterebbe Marcelo Deverlan difensore brasiliano del Corinthians class '2000, vociferato ieri come colpo per la Fiorentina da parte di Premium Sport (CLICCA QUI), non rientrerebbe nei piani della squadra viola.
Nel frattempo un altro classe 2000 proveniente dal Messina Giovanni Balsamà, svolgerà per alcuni mesi uno stage in viola. Il suo ruolo è centrocampista.