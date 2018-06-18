Tuttosport: Corvino vuole portare Pulgar alla Fiorentina, ma il prezzo è proibitivo...

Erik Pulgar è dichiaratamente un obiettivo della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l'addio di Milan Badelj. Anche il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino...

Erik Pulgar è dichiaratamente un obiettivo della Fiorentina, alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l'addio di Milan Badelj. Anche il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, lo conosce molto bene, poiché fu proprio lui a portarlo in Italia. Adesso, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che il l'uomo di mercato salentino sia intenzionato ad acquistare nuovamente il mediano cileno. Domanda ed offerta, al momento, sembrano però inconciliabili: poiché il Bologna continuano a chiedere circa 13 milioni, richieste che i viola non sembrano disposti ad accogliere.