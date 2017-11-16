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Tuttosport: Corvino lavora al rinnovo di Chiesa, ma intanto si allunga la lista delle pretendenti

In attesa che Federico Chiesa torni protagonista in campo con la maglia della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha avviato la trattativa per blindare il giocatore con un contratto fino al 2022 e un ingaggi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 11:25
Tuttosport: Corvino lavora al rinnovo di Chiesa, ma intanto si allunga la lista delle pretendenti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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In attesa che Federico Chiesa torni protagonista in campo con la maglia della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha avviato la trattativa per blindare il giocatore con un contratto fino al 2022 e un ingaggio da top, anche se ciò non spegne i rumor che accostano il giocatore alle varie Napoli, Inter, Zenit, Bayern Monaco e Chelsea. Ad esporsi, intanto, è lo stesso compagno di squadra Thereau: "La Fiorentina farà di tutto per tenerlo e noi compagni lo aiuteremo a rendere al meglio". Tradotto: giù le mani da Chiesa.

Fonte: Tuttosport

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