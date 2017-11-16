Tuttosport: Corvino lavora al rinnovo di Chiesa, ma intanto si allunga la lista delle pretendenti
In attesa che Federico Chiesa torni protagonista in campo con la maglia della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha avviato la trattativa per blindare il giocatore con un contratto fino al 2022 e un ingaggi...
In attesa che Federico Chiesa torni protagonista in campo con la maglia della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha avviato la trattativa per blindare il giocatore con un contratto fino al 2022 e un ingaggio da top, anche se ciò non spegne i rumor che accostano il giocatore alle varie Napoli, Inter, Zenit, Bayern Monaco e Chelsea. Ad esporsi, intanto, è lo stesso compagno di squadra Thereau: "La Fiorentina farà di tutto per tenerlo e noi compagni lo aiuteremo a rendere al meglio". Tradotto: giù le mani da Chiesa.
Fonte: Tuttosport