Tuttosport: “Comuzzo tra gli incedibili, per convincere la Fiorentina servono minimo 40 milioni”

Rumors attorno a Pietro Comuzzo. Il difensore viola è il giocatore più apprezzato insieme a Moise Kean. Sul prodotto del settore giovanile della Fiorentina si sono mossi in questi giorni diversi osservatori della Premier. Ma i vari estimatori, dal Sunderland al Manchester United fino proprio al Nottingham Forest, dovranno mettersi il cuore in pace.
Per convincere la Fiorentina a far partire il centrale servono dai 40 milioni di euro in su. Un modo per ribadire il concetto che, per la Fiorentina, il giocatore è da inserire tra gli incedibili. Come aveva detto anche il patron Rocco Commisso, dopo aver respinto a gennaio l’offerta da 30 milioni più bonus presentata dal Napoli. Lo riporta Tuttosport.