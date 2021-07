Tuttosport, Commisso può annunciare il rinnovo di Vlahovic a metà agosto: verrà blindato fino al 2025

L’obiettivo è cominciare il campionato con Dusan Vlahovic in rosa e blindato fino al 2025, se poi avverrà per la sfida di Coppa Italia fra venti giorni, tanto meglio. Per metà agosto è attesa a Firenze Rocco Commisso, possibile che sarà il patron viola in persona ad annunciare l’agognato prolungamanto fondamentale per respingere l’assalto del Tottenham e delle altre big. Sul tavolo un contratto più lungo, più ricco e una clausola intorno ai 70 milioni. Ancora da definire le provvigioni. Lo scrive Tuttosport.

