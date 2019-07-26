Tuttosport, Chiesa vuole la Juventus. I bianconeri sono fiduciosi sul fatto che prima o poi i viola cederanno
Secondo quanto riporta Tuttosport nei prossimi giorni l’entourage di Federico Chiesa incontrerà la società viola la quale proporrà al ragazzo un rinnovo di contratto in scadenza nel 2024, un cospicuo...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 12:25
Secondo quanto riporta Tuttosport nei prossimi giorni l’entourage di Federico Chiesa incontrerà la società viola la quale proporrà al ragazzo un rinnovo di contratto in scadenza nel 2024, un cospicuo aumento dell’ingaggio e la fascia di capitano al braccio. Il calciatore infatti non vuole la guerra con la società ma vorrebbe andare alla Juventus per poter fin da subito giocare ad altissimi livelli. I bianconeri, fiduciosi che prima o poi la Fiorentina cederà, non vogliono per ora fare un'offerta fuori mercato.