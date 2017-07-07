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Tuttosport: Borja Valero domenica potrebbe già essere nel ritiro dell'Inter, ai viola 6/7 milioni

Le parole di Corvino sembrano aver definitivamente scritto la parola fine sull'esperienza fiorentina di Borja Valero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 10:32
Tuttosport: Borja Valero domenica potrebbe già essere nel ritiro dell'Inter, ai viola 6/7 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero sempre più vicino all'Inter. Dopo le parole di Corvino di ieri, che hanno annunciato la volontà dello spagnolo di andare a Milano, c'è la concreta possibilità che il giocatore possa arrivare nel ritiro di Riscone di Brunico già domenica. Il centrocampista firmerà un biennale a tre milioni di euro a stagione, mentre alla Fiorentina potrebbero andare 7 milioni di euro, o 6 più bonus.

Fonte: Tuttosport

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