Tuttosport: Borja Valero domenica potrebbe già essere nel ritiro dell'Inter, ai viola 6/7 milioni
Le parole di Corvino sembrano aver definitivamente scritto la parola fine sull'esperienza fiorentina di Borja Valero
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 10:32
Borja Valero sempre più vicino all'Inter. Dopo le parole di Corvino di ieri, che hanno annunciato la volontà dello spagnolo di andare a Milano, c'è la concreta possibilità che il giocatore possa arrivare nel ritiro di Riscone di Brunico già domenica. Il centrocampista firmerà un biennale a tre milioni di euro a stagione, mentre alla Fiorentina potrebbero andare 7 milioni di euro, o 6 più bonus.
Fonte: Tuttosport