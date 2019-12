Potrebbe chiudersi con la risoluzione contrattuale l’avventura di Fabio Borini al Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport le parti in causa starebbero valutando anche questa in vista del mercato di gennaio. Ad attendere l’ex Roma e Sunderland c’è il nuovo Genoa di Davide Nicola. Montella lo aveva messo fra gli obiettivi viola per gennaio. Il suo esonero ha raffreddato la pista viola.

Tuttomercatoweb.com